Assicurazioni, Axa Italia 'best in media communication' per 6 anno consecutivo

Il Gruppo assicurativo Axa Italia è Best in Media Communication (Bic) per il 6° anno consecutivo, ricevendo la certificazione assegnata alle eccellenze italiane in ambito comunicazione e reputazione, in base all’“Index Best in Media Communication”, misurazione scientifica e integrata stilata da Fortune Italia, con il supporto di Eikon Strategic Consulting. Axa Italia si è distinta per un posizionamento reputazionale eccellente, un giudizio positivo dei giornalisti e la capacità di comunicare in modo efficace un posizionamento incentrato su "inclusione, attenzione, resilienza, visione”, condividendo azioni concrete pensate per portare un contributo positivo alle persone e alla collettività.

Novità dell’edizione 2025 della certificazione, l’analisi del contributo della reputazione delle aziende nel creare valore per il Sistema Paese, dove Axa Italia si distingue in tre dimensioni: sociale (attraverso la cura e l'inclusione delle persone), economica (attraverso la stabilità e la resilienza degli investimenti) e futura (attraverso la visione e la concretezza sul fronte della transizione verso modelli più equi). Ad Axa Italia vanno anche i riconoscimenti “Top communication value” e “Top communication esg goal” per l’impegno al fianco delle donne e la coerenza con l’obiettivo 5 dell’agenda europea 2030.

Con una strategia incentrata sulla valorizzazione dell'empowerment individuale e il contributo all'equità sociale, Axa Italia dimostra dunque come il settore assicurativo possa posizionarsi come motore di cambiamento verso modelli più equi e inclusivi. I riconoscimenti sono stati annunciati ieri, nel corso dell’evento organizzato da Fortune Italia a cui hanno preso parte i Direttori Comunicazione delle aziende certificate, rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni e delle università.