Assocarni lancia da TuttoFood il progetto europeo per promuovere le virtù della filiera

La filiera del vitello esempio di integrazione tra sostenibilità ambientale, economica, alimentare e culturale: è quanto messo in luce nella tavola rotonda organizzata da Assocarni, in collaborazione con SBK, nell'ambito di TuttoFood 2026; un confronto tra scienza, allevamento e cultura gastronomica che ha definito il ruolo del vitello all'interno di un modello produttivo sostenibile, tracciabile e responsabile. L'incontro è il primo appuntamento della campagna europea EU VEAL "Vitello, il gusto della condivisione sostenibile", promossa in Italia da Assocarni e SBK.