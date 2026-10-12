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Venturi (Assolombarda): "Italia ha competenze per strategia su AI, servono investimenti e progetti concreti"

12 ottobre 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
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"L'Italia ha risorse e competenze necessarie" per sviluppare una propria strategia sull'intelligenza artificiale, "la sfida è trasformare le conoscenze in progetti concreti, favorendo la collaborazione tra università e imprese e creando nuove opportunità di crescita". Lo ha detto Stefano Venturi, Special advisor Intelligenza artificiale e transizione digitale di Assolombarda, intervistato dalla vicedirettrice di Adnkronos Jole Saggese durante la diretta realizzata in occasione dell'Assemblea generale di Assolombarda.

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