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Attilio Fontana: "Fnm ha sempre investito per migliorare servizio ai propri cittadini"

"100 anni di quotazione in Borsa è storia bella e lunga, Fnm è in continua evoluzione e formazione del proprio capitale umano"

Attilio Fontana - (Foto Adnkronos)
Attilio Fontana - (Foto Adnkronos)
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13 novembre 2026 | 14.22
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

“I 100 anni di quotazione in Borsa di Fnm rappresentano una storia lunga e bella, che continuerà ad essere tale anche in futuro. E’ la storia di un'azienda che ha sempre avuto presenti sia l'aspetto industriale che l'aspetto pubblico ed ha sempre investito per migliorare il servizio e per cercare di dare risposte ai propri cittadini. La storia di questa Società si basa, infatti, sulla continua ricerca dell'evoluzione e, pertanto, sulla digitalizzazione, sull’intelligenza artificiale, ma anche sulla continua formazione del proprio capitale umano. Credo che questa sia la strada che dovrà essere percorsa anche in futuro”. Lo spiega Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, intervenendo all’incontro ‘100 anni di mercato, di territorio e di futuro’, organizzato dal Gruppo Fnm a Milano per celebrare il centenario della quotazione in Borsa della Società.

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