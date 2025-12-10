circle x black
Autogrill devolve 150mila euro per finanziare 'Palestre di Autonomia Abitativa', il progetto di PizzAut per i giovani affetti da autismo

10 dicembre 2025 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un viaggio verso un futuro sempre più sostenibile ed inclusivo è quello perseguito da Autogrill e PizzAut: il leader nella ristorazione per chi viaggia e parte del Gruppo Avolta, nell'ambito dell'iniziativa legata al panino GourmAut, infatti, ha devoluto 150mila a PizzAut Onlus al fine di finanziare il progetto 'Palestre di Autonomia Abitativa' di PizzAut, che offre ai ragazzi e alle ragazze con autismo appartamenti e spazi per sperimentare percorsi di avvicinamento alla vita indipendente. Grazie all'importo devoluto da Autogrill, PizzAut Onlus acquisterà il quarto appartamento del progetto CasAutentica, il primo reso possibile grazie al sostegno di Autogrill e parte integrante del progetto di vita indipendente che PizzAut sta realizzando vicino al suo ristorante di Cassina de Pecchi, in provincia di Milano. 

