Automotive, Guidesi (Lombardia): "Avanti con correttivi per piena neutralità tecnologica"

"Serve più pragmatismo e meno convegni"

Automotive, Guidesi (Lombardia):
30 gennaio 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo gli incontri di mercoledì scorso con la Commissione europea, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha partecipato, oggi, al Tavolo Automotive convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy svoltosi a Roma. Per l'assessore è stata l'occasione per sottolineare la "necessità di un intervento sinergico per ulteriori correttivi per la piena 'neutralità tecnologica' rispetto al passaggio che ci sarà sia in Consiglio dell'Ue sia in Parlamento europeo".

"C'è spazio -ha detto ancora Guidesi durante il suo intervento- per intervenire; occorre farlo e ciò deve avvenire con azioni e lavoro di squadra. Considerate le difficoltà del settore automotive serve più pragmatismo e meno convegni. Come Lombardia continueremo a lavorare su proposte emendative per modificare ulteriormente 'il regolamento riguardante i parametri di prestazione in materia di emissioni Co2 per i nuovi veicoli leggeri'; e questo lavoro di elaborazione di proposte emendative le condivideremo con costruttori, componentisti, istituzioni, le altre regione europee e i parlamentari europei".

"Crediamo che questa impostazione di lavoro -il messaggio conclusivo di Guidesi- sia l'unico modo di giocarci le ultime e piccole speranze di salvare l'industria dell'automotive in Europa evitando quello che sarebbe il suicidio economico più grande della storia".

Automotive neutralità tecnologica industria dell'automotive
