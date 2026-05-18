Azerbaigian, WUF13: Barbaro porta l'Italia alla Ministeriale su città e territori sostenibili a Baku

Al World Urban Forum,il Sottosegretario al MASE ha riaffermato il ruolo centrale delle città e dei territori nell’attuazione dell’Agenda 2030 e della Nuova Agenda Urbana, sottolineando l’impegno del nostro Paese per uno sviluppo urbano più inclusivo, sostenibile e integrato

Al World Urban Forum a Baku, il Sottosegretario al MASE, Claudio Barbaro, ha riaffermato il ruolo centrale delle città e dei territori nell’attuazione dell’Agenda 2030 e della Nuova Agenda Urbana, sottolineando l’impegno dell’Italia per uno sviluppo urbano più inclusivo, sostenibile e integrato. “Nel mio intervento ho sottolineato la grande attenzione che il Governo sta dedicando alla crisi abitativa. Con il varo del nuovo Piano Casa abbiamo puntato a rafforzare l’offerta di alloggi accessibili e il recupero del patrimonio abitativo pubblico, contribuendo alla coesione sociale e alla qualità della vita nelle città”, ha dichiarato Claudio Barbaro alla fine dell’intervento.

Il Sottosegretario, accompagnato dall’ambasciatore Luca Di Gianfrancesco, ha inoltre sottolineato l’importanza dei partenariati internazionali e della collaborazione con UN‑Habitat, organizzatore del World Urban Forum, richiamando il ruolo della Partnership Platform on Localizing the SDGs, co‑gestita da Italia e UN‑Habitat, come spazio di cooperazione e scambio tra Paesi impegnati nella localizzazione degli SDGs. “Attraverso la Partnership Platform, l’Italia promuove un messaggio comune sulla centralità dei territori come motore di trasformazione sistemica. Il mio intervento al World Urban Forum contribuisce a costruire il percorso verso l’High‑Level Political Forum delle Nazioni Unite di luglio a New York, dove è prevista la revisione del SDG 11 dedicato a città e comunità sostenibili, e verso la revisione di medio termine della Nuova Agenda Urbana. Eventi tanto più importanti in quanto, proprio quest’anno, l’Italia presenterà alle Nazioni Unite la sua terza Voluntary National Review sull’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia. La VNR italiana si distingue per un processo fortemente partecipativo, che integra 12 Voluntary Local Reviews e la prima Youth Voluntary Review, dedicata al coinvolgimento delle giovani generazioni nei percorsi di sviluppo sostenibile a livello nazionale e territoriale. L’Italia – ha concluso Barbaro – è pronta a fare la sua parte, lavorando in partenariato per rafforzare le città e i territori come pilastri di uno sviluppo più equo, resiliente e sostenibile, affermando il ruolo della localizzazione degli SDG anche in vista della costruzione del post 2030”.