circle x black
Cerca nel sito
 

Ballinari (Miele Varesino Dop): "Dieci anni di lavoro per riconoscimento dop"

"Provincia di Varese ad alta vocazione apistica"

Emilio Ballinari, presidente del Consorzio Qualità del Miele Varesino Dop
Emilio Ballinari, presidente del Consorzio Qualità del Miele Varesino Dop
27 gennaio 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La provincia di Varese è da sempre ad alta vocazione apistica. Sin dai primi del Novecento c'è stata un'evoluzione che ha portato a gratificare la qualità del prodotto rispetto alla quantità, nelle nostre aree scarsamente industrializzate. La Dop è un risultato che abbiamo raggiunto dopo circa dieci anni di lavoro, nel 2014. È un miele di acacia, per cui la prima produzione, con delle peculiarità che hanno portato al riconoscimento da parte dell'Unione europea del titolo Dop”. Lo ha detto Emilio Ballinari, presidente del Consorzio Qualità del Miele Varesino Dop, partecipando oggi a Roma nella sede del ministero dell’Agricoltura, all'incontro ‘Alleanza per le Api’, organizzato da Fai - Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald's.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
miele acacia Dop Unione europea
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza