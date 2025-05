Banca Mediolanum, nasce nuova app Family Banker per accesso più rapido a dati

Presentata durante la convention in corso a Torino

Banca Mediolanun lancia una nuova app Family Banker. Presentato durante la convention in corso a Torino e pensato per semplificare e potenziare la gestione del lavoro in mobilità, il nuovo strumento consente di accedere rapidamente a informazioni operative e dati relativi alla relazione con i clienti, tutti condivisi con l'intero team di lavoro e sempre a portata di smartphone.

L’app Family Banker, con un’esperienza utente ancora più intuitiva e una grafica completamente rinnovata e accessibile, nasce da un percorso di collaborazione tra alcuni Family Banker e il team di sede dedicato che ha permesso di definire funzionalità e miglioramenti basati sulle reali esigenze operative.

Sempre in occasione della Convention, Banca Mediolanum, ha reso noto che dal 23 maggio al 23 giugno, i clienti che sottoscriveranno contestualmente almeno due nuove polizze tra Personal Life Serenity, Mediolanum Capitale Umano e Mediolanum Capitale Casa e Famiglia, riceveranno le prime 3 mensilità gratuite sul premio della seconda polizza sottoscritta, più un buono Amazon del valore di 150 euro.