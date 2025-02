Le operazioni di fusioni bancarie "non si possono commentare come se fosse un talk show, con dichiarazioni estemporanee. La Banca d'Italia non si è dimenticata" delle operazioni di concentrazione ma "la vigilanza non funziona così. Parleremo attraverso le analisi e le decisioni che verranno effettuate a tempo debito". E' quanto ha detto il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nel corso del suo intervento al 31° Congresso annuale di Assiom Forex in corso a Torino.

"Non so, non faccio parte della categoria" che fa talk show sul risiko, ha dichiarato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del congresso a proposito delle parole del governatore.