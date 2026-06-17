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Barattoni, "Da Ca' Ponticelle un modello di sviluppo che unisce ambiente e industria"

17 giugno 2026 | 09.21
Redazione Adnkronos
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Durante l'inaugurazione del nuovo Comparto Ambientale di Ca' Ponticelle, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni sottolinea il valore strategico di un investimento da 100 milioni di euro che restituisce nuova vita a un'area industriale dismessa. Un progetto che punta su economia circolare, recupero dei rifiuti, energie rinnovabili e occupazione qualificata. Per il primo cittadino, Ravenna rafforza così il proprio ruolo di polo nazionale della transizione ecologica, coniugando competitività industriale e tutela ambientale.

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