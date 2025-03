Barilla, per il programma 'Porte aperte' nel 2024 oltre 200 gruppi e 4.000 visitatori

Sono stati oltre 4.000 i visitatori nella sede e negli impianti produttivi Barilla a Parma come parte del programma 'Porte Aperte' nel 2024, un’iniziativa gratuita che rinnova l’impegno dell’azienda nella trasparenza e nell’interazione con il pubblico, permettendo a scolaresche, associazioni, enti e privati di visitare e scoprire gratuitamente i processi produttivi e la storia aziendale. I visitatori hanno avuto l’opportunità di immergersi in un percorso esperienziale che unisce cultura e innovazione: dalla Collezione Barilla d’Arte Moderna all’Archivio Storico Barilla, fino all’esplorazione dello Stabilimento di Pedrignano (Parma), il più grande e sostenibile pastificio del mondo. Una visita nel segno della trasparenza e dell’accessibilità per tutti, alla scoperta della qualità, della tradizione e della tecnologia che rendono la pasta e i prodotti Barilla eccellenze globali.

L’iniziativa, accolta con grande entusiasmo, ha registrato numeri significativi nel 2024: più di 200 gruppi hanno partecipato alle visite guidate, per un totale di oltre 4.000 persone che hanno vissuto un’esperienza immersiva e formativa. Inoltre, Barilla ha partecipato e continuerà a partecipare attivamente a Imprese Aperte Parma, offrendo occasioni di visita sia per i privati che per gli studenti dell’Its Academy (Istituti Tecnologici Superiori) e dell’Università di Parma. Le sessioni dedicate si svolgeranno a giugno e novembre, offrendo agli studenti un’opportunità unica per comprendere da vicino le dinamiche della filiera alimentare.

I feedback raccolti dai partecipanti nel 2024 confermano il valore dell’esperienza: con un indice di gradimento del 97%, i visitatori hanno espresso apprezzamento per l’accoglienza, la qualità della narrazione aziendale, l’innovazione nei processi produttivi e la professionalità delle Persone Barilla che li hanno accompagnati lungo il percorso.

Il successo dell’iniziativa 'Porte Aperte' si conferma anche per il 2025, con tutte le visite già prenotate fino a dicembre. Per chi non si è assicurato un posto, è possibile visitare il Museo della Pasta, inaugurato grazie al contributo del Gruppo Barilla, nella stessa sede del Museo del Pomodoro, ovvero la splendida corte agricola medievale di Giarola in provincia di Parma. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dei Musei del Cibo della Provincia di Parma www.museidelcibo.it.

Per chi, invece, si trova in città nei fine settimana è possibile visitare la 'Bottega Barilla', lo storico negozio dove è iniziata la storia della Barilla. Situata nel centro di Parma, in Strada della Repubblica 88, la Bottega è un luogo dove passato e futuro si incontrano, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva e interattiva per scoprire la storia e l'innovazione della pasta Barilla. Infine, i programmi delle sessioni dedicate agli eventi Imprese Aperte Parma 2025 verranno pubblicati a partire da maggio sul sito www.impreseaperteparma.com/barilla/.

Il Pastificio Barilla si trova a Pedrignano, alle porte di Parma, nasce nel 1969 grazie alla visione di Pietro Barilla. Il complesso ha un’estensione di 165.000 mq coperti e vanta 20 linee di produzione, operative 7 giorni su 7, alle quali lavorano oltre 560 dipendenti diretti. Ogni anno 330.000 tonnellate di prodotto finito lasciano il pastificio, declinate in 103 tipi diversi di pasta, confezionate in cartoncino 100% riciclabile, senza la finestra di plastica. Si tratta del fiore all’occhiello di Barilla che punta, attraverso una serie di investimenti, a farlo rimanere il pastificio più grande e sostenibile al mondo anche per i prossimi 50 anni.

Il pastificio di Parma è anche un esempio di tecnologia 4.0 applicata a una tradizione centenaria come la produzione della pasta. Ne sono esempio il Magazzino Automatico, che da oltre 10 anni viene gestito da carrelli a guida laser, veri e propri robot che identificano, trasportano e stoccano merce già imballata grazie a un software che ottimizza gli spostamenti e, dunque, riduce i consumi e migliora l’efficienza aziendale. E, a proposito di efficienza energetica, ecco l’impianto di trigenerazione che alimenta i consumi energetici (termici, elettrici, energia frigorifera), migliorando le performance di un impianto già oggi modello di produzione sostenibile.

Barilla promuove un ambiente di lavoro accessibile e inclusivo attraverso iniziative concrete e collaborazioni strategiche. L’azienda sostiene ThisAbility, un Employee Resource Group dedicato alla disabilità, e aderisce a The Valuable 500 per integrare l’inclusione nelle strategie di leadership. Collabora inoltre con associazioni come iFun, a cui ha donato un pulmino per supportare le famiglie di bambini autistici. Per garantire un ambiente realmente inclusivo, sta implementando un Processo di Accomodamento Ragionevole (PAR), offrendo supporto mirato ai dipendenti con disabilità.

Negli stabilimenti aperti al pubblico, Barilla adotta soluzioni come percorsi per disabili in carrozzina, traduttori di lingua dei segni per ospiti sordi mentre nel nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo, in apertura a fine 2025, ci saranno percorsi anche per ipovedenti, mappe tattili e arredi flessibili.