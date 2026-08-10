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'Basket Bond Emilia-Romagna', continua programma Bper- Cdp﻿

Quattro nuove emissioni sul territorio per oltre 12 mln

Bper - (Ufficio stampa)
Bper - (Ufficio stampa)
10 agosto 2026 | 14.38
Alessandro Remia
LETTURA: 2 minuti

Prosegue il programma "Basket Bond Emilia-Romagna” con il perfezionamento di quattro nuove emissioni dal valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. L’operazione si inserisce nell’ambito della strategia della Regione Emilia-Romagna volta a favorire l’accesso delle PMI al mercato dei capitali e a sostenere progetti di investimento, crescita e innovazione delle imprese del territorio. Il programma, promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Bper Banca, beneficia della garanzia concessa dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Fondo Garanzia Minibond, strumento regionale che affianca le imprese nell’accesso a forme innovative di finanziamento e contribuisce a mobilitare risorse private a sostegno dello sviluppo economico e della competitività del sistema produttivo, inserendosi nell’ambito del Programma Regionale Pr-Fesr Emilia-Romagna 2021-2027.

Con queste ultime quattro emissioni, il programma, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, raggiunge un ammontare cumulato di circa 30 milioni di euro coinvolgendo nove Pmi, attive in vari settori dell’economia italiana.

Le nuove emissioni hanno interessato quattro società: Ecogest S.p.A., Lea-Renergy S.r.l., RM Multimedia S.r.l. e Senzani Brevetti S.p.A.. Ciascuna società ha emesso un minibond della durata di sei anni finalizzato a sostenere i rispettivi piani di crescita, investimento, sviluppo e acquisizione, sia sul mercato nazionale sia a livello internazionale.

Nel dettaglio, Ecogest S.p.A., società attiva nei servizi di manutenzione del verde stradale e autostradale, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro; Lea-Renergy S.r.l., azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici e soluzioni per la transizione energetica, ha emesso un minibond da 3,5 milioni di euro; RM Multimedia S.r.l., realtà attiva nella distribuzione di tecnologie professionali per il settore dello spettacolo, degli eventi e dell'entertainment, ha emesso un minibond da 3,6 milioni di euro; infine, Senzani Brevetti S.p.A., storica impresa specializzata nella progettazione e produzione di macchine automatiche e linee complete per il packaging, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro.

Cdp e Bper Banca, in qualità di anchor investor del programma, hanno sottoscritto indirettamente ciascuna il 50% dell’ammontare complessivo delle emissioni. Bper Corporate & Investment Banking ha inoltre ricoperto il ruolo di Arranger dell’operazione.

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Basket Bond Emilia Romagna Cassa Depositi e Prestiti Bper Banca Fondo Garanzia Minibond Programma Regionale Pr Fesr Emilia Romagna 2021 2027
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