Bassoli (Hpe Italia): "Le reti adattive sono la chiave dell’intelligenza artificiale"

"Reti di nuova generazione, più veloci, sicure e intelligenti”

Bassoli (Hpe Italia):
15 ottobre 2025 | 10.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Con l’era dell’intelligenza artificiale servono reti di nuova generazione, più veloci, sicure e intelligenti”, ha dichiarato Claudio Bassoli, presidente e amministratore delegato di Hpe Italia, durante la diretta Adnkronos da Comolake 2025.

“Le reti devono integrare agenti di intelligenza artificiale capaci di riconoscere automaticamente i dispositivi collegati, prevenire vulnerabilità e gestire in tempo reale eventuali problemi di traffico”, ha spiegato.

Bassoli ha ricordato che “l’adozione delle reti adattive, o instant networking, può generare un ritorno dell’investimento del 320% in sei mesi: una grande opportunità per rilanciare la redditività delle telecomunicazioni europee”.

Tag
intelligenza artificiale reti adattive instant networking
