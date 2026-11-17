La Germania proporrà l'economista Markus Brunnermeier per la carica di capo economista della Banca Centrale Europea, una scelta che potrebbe facilitare i negoziati in corso riguardo alla successione di Christine Lagarde alla guida dell'istituzione di Francoforte.

Il cancelliere Friedrich Merz e il ministro delle Finanze Lars Klingbeil hanno concordato di candidare il docente dell'Università di Princeton a membro del comitato esecutivo della Bce, come appreso oggi dall'Afp nell'entourage del ministro delle Finanze.

Annunciando a fine ottobre il suo addio anticipato alla Bce, che diventerà effettivo il prossimo 7 febbraio, Christine Lagarde ha dato il via a una corsa contro il tempo tra i 21 Paesi dell'area euro per trovare un'intesa sulla sua successione, e su quella di altri due membri del comitato esecutivo in uscita, entro la fine dell'anno.

La scorsa settimana sono state condotte intense trattative tra Parigi e Berlino per giungere a un accordo complessivo su questi ruoli chiave.

Markus Brunnermeier, 57 anni e titolare di un dottorato conseguito alla London School of Economics, ha fornito consulenza a diverse istituzioni, tra cui il Congressional Budget Office (Cbo) statunitense, la Banca dei regolamenti internazionali (Bri) e la Deutsche Bundesbank.

I suoi studi si concentrano, in particolare, sui mercati finanziari internazionali, sulla politica monetaria e sulla stabilità finanziaria.

La Bce si trova ad affrontare numerosi problemi, tra cui la recrudescenza dell'inflazione causata dalle tensioni in Medio Oriente.

In questo contesto, la competenza accademica di Brunnermeier "rappresenterà una risorsa preziosa per contribuire alle risposte che la banca centrale dovrà fornire", ha dichiarato all'Afp Dirk Schumacher, capo economista della banca pubblica KfW.

Il ruolo di capo economista della Bce, attualmente ricoperto dall'irlandese Philip Lane, il cui mandato scadrà il prossimo maggio, consiste nel dirigere le analisi economiche dell'istituzione e nel preparare le discussioni sui tassi di interesse.

Dando priorità a questo ruolo chiave, Berlino appare, al pari di Parigi, pronta a sostenere lo spagnolo Pablo Hernández de Cos per la presidenza della Bce, preferendolo all'altro candidato in lizza, l'olandese Klaas Knot, già governatore della banca centrale dei Paesi Bassi.

Dal canto suo, Parigi vedrebbe con favore la nomina di Laurence Boone, ex segretario di Stato ed ex capo economista dell'Ocse, oggi alla guida di Santander France, al posto attualmente occupato dalla tedesca Isabel Schnabel, in vista della partenza di quest'ultima verso il Fondo monetario internazionale.