La Bce è pronta a battere un colpo al prossimo Consiglio direttivo di giovedi. L'inflazione in salita, l'incertezza su una pace duratura in Medio Oriente, le divisioni tra i banchieri centrali della zona euro all'incontro di aprile, sono elementi che - a giudizio degli analisti - presuppongono ad un rialzo dei tassi di interesse alla riunione dell'11 giugno a Francoforte. L'attesa è di un ritocco del tasso sui depositi al 2,25% rispetto al 2% al quale è rimasto agganciato dalla scorsa estate.

A pesare l'accelerata dell'indice sui prezzi al consumo di Eurolandia di maggio al 3,2% (ai massimi da settembre 2023) rispetto al 3% del mese precedente trainato dall'impennata dei prezzi energetici, ma anche dei servizi e dei beni industriali. Al netto della componente più volatile (energia e alimentari) si fermerebbe invece al 2,5% su base annua.

Dopo una lunga attese, l'Eurotower sarebbe pronta alla stretta monetaria confidando nel fatto che al momento non vi siano rischi di stagflazione ovvero di alta inflazione e recessione. Le ultime stime sul pil dell'eurozona indicano un incremento del +0,2% nel terzo trimestre, superiore alla variazione del +0,1% delle attese e del +0,1% dei tre mesi precedenti. Tra gli analisti c'è chi prospetta, per settembre, una seconda ed ultima stretta per il 2026.

Intanto neppure un'intesa di pace con l'Iran potrebbe spingere l'Eurotower a desistere giovedì. "Un eventuale accordo di pace con l’Iran prima della riunione della Bce dellla prossima settimana non toglierà la necessità di un rialzo dei tassi. In ogni caso non sapremo se l’accordo sarà l’ultimo o credibile”, dice il banchiere centrale belga Pierre Wunsch. Anche con un accordo “ci sarebbe probabilmente comunque un argomento a favore di una stretta, anche se un po’ meno forte”, osserva il banchiere che per altro è nella rosa dei candidati per la successione a Christine Lagarde alla guida della Bce.