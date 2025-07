BeDimensional: il futuro del riscaldamento è una pittura al grafene

BeDimensional SpA, azienda leader nella produzione industriale di materiali bidimensionali, presenta una innovativa pittura al grafene in grado di generare calore tramite alimentazione elettrica, dando vita a un sistema di riscaldamento radiante sottile, integrabile e privo di componenti meccaniche.

Le performance di questa soluzione all’avanguardia sono state certificate da un team di professori dell’Università di Genova, coinvolti attraverso lo spin-off dell’Università BuildTech srl, a conclusione di uno sviluppo avviato nel 2023, che ha previsto numerosi test tecnici e simulazioni che ne hanno dimostrato l’elevata conducibilità termica, la facilità di installazione e soprattutto la significativa riduzione dei consumi: fino al 40%, in media, rispetto ai radiatori tradizionali, competitiva rispetto alle pompe di calore, e migliorativa in relazione ai costi di installazione e manutenzione.

Una tecnologia radiante al grafene completamente integrata

La pittura al grafene, una volta stesa e collegata a semplici elettrodi di rame, genera calore grazie all’effetto Joule. Il sistema, che diffonde calore per irraggiamento in modo omogeneo e silenzioso, consente di ottenere una distribuzione termica stabile e uniforme, senza stratificazioni. L’emissione avviene tramite infrarossi a onde lunghe, una radiazione a bassa energia e non nociva, che non viene dispersa nel riscaldamento dell’aria, ma agisce direttamente sul corpo, generando una piacevole sensazione di benessere termico.

Si installa come una normale pittura e si adatta perfettamente a materiali edilizi comuni, dal cartongesso ai pannelli sandwich, offrendo massima versatilità applicativa.

Prestazioni testate in laboratorio, per un confronto chiaro con i sistemi esistenti

I test, condotti da BuildTech sulla tecnologia sviluppata da BeDimensional e applicata su diversi supporti come cartongesso, pannelli sandwich in PVC e poliuretano, hanno confermato la stabilità elettrica del sistema, la coerenza tra potenza assorbita e temperatura ottenuta, e una risposta rapida alla variazione di corrente. A pieno regime, la temperatura

superficiale può superare i 110 °C con un consumo medio di soli 35 W/m², rendendo la tecnologia ideale per il riscaldamento degli edifici con bassi consumi.

La pittura al grafene è stata anche sottoposta a simulazioni su scala edilizia, per confrontarla direttamente con un sistema radiante a pavimento alimentato da pompa di calore. I risultati hanno evidenziato una maggiore efficienza energetica del sistema al grafene, con consumi energetici inferiori su base annua, minori costi di esercizio e nessun intervento di manutenzione richiesto.

Versatilità applicativa e benefici concreti

Oltre ai vantaggi energetici, la pittura al grafene migliora il comfort abitativo grazie al riscaldamento diretto delle superfici interne. La sua versatilità ne consente l’utilizzo sia in nuove costruzioni che in progetti di ristrutturazione, in ambiti residenziali, commerciali e industriali. È particolarmente adatta per ambienti critici come bagni, cucine o locali seminterrati, dove il riscaldamento diretto delle superfici interne aiuta a prevenire la formazione di condensa e muffe. La tecnologia si presta anche ad applicazioni modulari, all’edilizia prefabbricata e alle costruzioni leggere a bassa inerzia.

L’assenza di componenti meccaniche e la facilità di posa, inoltre, riducono i costi e i tempi di installazione, offrendo nuove opportunità a produttori di vernici, materiali edili e sistemi HVAC, con un significativo miglioramento anche del comfort acustico negli ambienti.

Questo sistema, senza radiatori o unità visibili, offre ai progettisti una libertà estetica completa e ambienti più ordinati e funzionali.

Innovazione industriale a partire dalla ricerca

Con questo progetto, BeDimensional conferma la sua capacità di trasferire il proprio know-how tecnico in applicazioni industriali concrete, abilitate dalla capacità produttiva su scala industriale dei propri cristalli bidimensionali. La pittura al grafene rappresenta oggi un esempio tangibile di come i materiali 2D possano innovare profondamente settori chiave come l’edilizia, contribuendo alla realizzazione di immobili più efficienti, sostenibili e tecnologicamente avanzati.

Questa innovazione si allinea perfettamente agli obiettivi europei e nazionali di transizione energetica e riduzione delle emissioni, confermando l’impegno di BeDimensional nella strategia di decarbonizzazione e sviluppo industriale sostenibile.

***

Nata come spin-off nel 2016 dei Graphene Labs dell’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT, BeDimensional si pone l’obiettivo di produrre cristalli bidimensionali a livelli industriali e a costi competitivi, rivoluzionando il settore manifatturiero grazie a materiali più efficienti,

sostenibili e ad alte prestazioni. BeDimensional ha recentemente annunciato un finanziamento “Venture Debt” di 20M di Euro da parte di BEI ed inaugurato il nuovo impianto di produzione di cristalli bidimensionali (BEFAB – BeDimensional Fabrication Plant), a Genova con l’intento di scalare la produzione da 3 ad oltre 30 tonnellate entro il 2028.