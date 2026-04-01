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Bellini (Bellini Nautica): "Fondamentale supporto Regione Lombardia per nostro museo"

'Aiuta visibilità futura della nostra collezione privata di barche d’epoca'

Bellini (Bellini Nautica):
01 aprile 2026 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il sostegno da parte di Regione Lombardia" per la realizzazione di Museo Bellini, collezione privata barche d’epoca "è stato molto importante perché ci ha permesso di dare una giusta illuminazione alla location e al cartellone esterno, visibile a tutto il pubblico che verrà a visitare il museo e ha permesso di finanziare l'impianto di umidificazione e climatizzazione dell’ambiente, in quanto le barche in mogano hanno bisogno di costante umidità". Lo ha detto Romano Bellini, presidente di Bellini Nautica, in occasione della visita dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi presso le realtà d’impresa che hanno preso parte al bando per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali promosso dalla Regione. La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione, parte del Pr Fesr 2021-2027 (Programma regionale lombardo del Fondo europeo di sviluppo regionale), supera i 32 milioni di euro.

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Bellini Nautica è, infatti, tra le realtà imprenditoriali che hanno usufruito del bando Musei D‘impresa 2025, creato con l’intento di sostenere progetti di realizzazione e riqualificazione dei musei delle imprese lombarde con la finalità di salvaguardare il patrimonio tecnico-industriale e promuovere la cultura lombarda tramite la valorizzazione della storia dell’impresa stessa.

Bellini Nautica, fondata nel 1960, è punto di riferimento nel panorama nautico internazionale. L’iniziativa di Bellini Nautica ha previsto l’implementazione di un percorso museale innovativo e immersivo (Museo Bellini, collezione privata barche d’epoca) che coniuga l’artigianalità storica con l’uso di tecnologie digitali, al fine di promuovere la cultura d’impresa, il design e l’ingegneria nautica. Questo bando, conclude Bellini, aiuta "la visibilità futura di questa eccellenza unica nel suo genere".

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Museo Bellini Fondo europeo di sviluppo regionale Pr Fesr 2021 2027
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