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Beretta (Assica): "Dazi e costi frenano export salumi"

"Servono condizioni competitive uguali a quelle dei concorrenti europei"

Lorenzo Beretta - (Foto Adnkronos)
Lorenzo Beretta - (Foto Adnkronos)
18 giugno 2026 | 15.42
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

“L'incertezza politica e i dazi americani hanno frenato il nostro primo mercato di esportazione extra-Ue”. Lo ha detto Lorenzo Beretta, presidente di Assica, intervenendo a margine dell'Assemblea annuale dell'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, organizzata a Roma in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'associazione. “Festeggiamo un grande compleanno: Assica nasce nel 1946 da un gruppo di giovani imprenditori illuminati e oggi rappresenta oltre 130 aziende”, ha ricordato Beretta. “Il nostro settore vale oltre 9 miliardi e 650 milioni di euro e supera i 2 miliardi e mezzo di export. I salumi italiani raggiungono tutti i continenti e sono apprezzati in tutto il mondo”.

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Guardando alle prospettive del comparto, il presidente di Assica ha evidenziato le principali criticità. “L'incertezza internazionale non ci aiuta, ma guardiamo al futuro con fiducia, certi che i nostri prodotti sapranno superare queste difficoltà”.

Beretta ha quindi rivolto un appello alle istituzioni. “Chiediamo di essere messi nelle stesse condizioni dei nostri concorrenti europei. Oggi il sistema dei costi italiani, soprattutto nel settore dell'energia, non è allineato a quello dei nostri competitor”. “Vogliamo inoltre lavorare con le istituzioni per superare le barriere commerciali e sanitarie che impediscono ai nostri salumi di raggiungere molti mercati esteri, restando fiduciosi di poter ottenere risultati importanti anche in futuro”, ha concluso.

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Tag
salumi export dazi costi incertezza politica
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