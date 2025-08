Bibanca, nel primo semestre utile netto adjusted a 27,4 milioni (+46,6%)

Nel primo semestre Bibanca (Gruppo Bper) ha chiuso con un utile netto adjusted pari a 27,4 milioni di euro, in netta progressione del 46,6% pari a 8,7 milioni rispetto al risultato dello stesso periodo nel 2024 (18,7 milioni di euro). Il Patrimonio netto invece ammonta a 342,6 mln di euro (-50,5 mln di euro su dicembre 2024, -12,9%). Lo ha reso noto il Consiglio di amministrazione di Bibanca che ha approvato i risultati semestrali al 30 Giugno 2025.

“In questi primi 6 mesi del 2025 abbiamo dimostrato la nostra continua capacità di trasformazione e adattamento alle sfide del mercato”. Lo ha detto Diego Rossi, Direttore Generale di Bibanca. “A inizio anno abbiamo ceduto la componente monetica alla nostra capogruppo Bper per focalizzarci esclusivamente sul Consumer Finance, con una performance, specialmente sulle cessioni del quinto, nettamente superiore a quella di mercato consolidando il ruolo di Bibanca tra i principali player del settore. Questi risultati sono conseguenza dell’importante lavoro effettuato in questi anni: innovazione per essere sempre più efficaci e distintivi, digitalizzazione dei processi per essere più efficienti e veloci, costante attenzione ai costi e prudenza nell’assunzione di rischio per essere sostenibili”, ha concluso Diego Rossi.