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Biogas ed energie, Leonessi (Cisambiente): «Sfida vinta, il futuro passa da rinnovabili ed economia circolare»

26 giugno 2026 | 20.09
Redazione Adnkronos
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A margine dell'Assemblea generale 2026 di Cisambiente Confindustria, ospitata presso il Parco Biometano Ecoross di Corigliano-Rossano, in Calabria, il direttore gnerale di Cisambiente Confindustria, Lucia Leonessi, traccia un bilancio positivo dell'iniziativa, definendola una "sfida vinta". Dalla scelta di portare l'evento nel Mezzogiorno ai temi affrontati durante l'assemblea, Leonessi sottolinea il ruolo del biogas, delle energie rinnovabili e dell'economia circolare come leve strategiche per il rinnovamento del sistema economico del Paese, richiamando al contempo la necessità di potenziare le infrastrutture della Calabria.

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