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Blue Green Economy Award 2026, da Napoli il riconoscimento alle imprese della sostenibilità

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18 settembre 2026 | 10.44
Redazione Adnkronos
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Al Salone Margherita di Napoli la terza edizione del Blue Green Economy Award, promosso da For Human Community nell'ambito del network Comunicazione Italiana. Sul palco le realtà premiate nelle categorie Sostenibilità Sociale, Sostenibilità Economica e Sostenibilità Ambientale, insieme ai riconoscimenti speciali dedicati a Blue Economy, Benessere & Sport, Innovazione & Intelligenza Artificiale e Startup. Un appuntamento che mette al centro imprese e organizzazioni capaci di trasformare la sostenibilità in progetti concreti

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