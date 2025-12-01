circle x black
Cerca nel sito
 

Bollati (Davines): "La filiera deve diventare più sostenibile, circolare e biodiversa"

01 dicembre 2025 | 14.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Crediamo in un'evoluzione della filiera verso modelli più sostenibili, circolari e biodiversi", ha dichiarato Davide Bollati, presidente del Gruppo Davines, commentando il sostegno al The Good Farmer Award. Bollati ha ricordato che l'agricoltura organica e rigenerativa "offre anche servizi ambientali come il sequestro del carbonio" e unisce "temi micro, come la qualità delle materie prime, a temi macro della transizione ecologica". "Le nuove generazioni e i consumatori spingono verso imprese più responsabili: anche la cosmetica deve far parte di questo futuro sostenibile", ha aggiunto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza