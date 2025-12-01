Bollati (Davines): "La filiera deve diventare più sostenibile, circolare e biodiversa"

"Crediamo in un'evoluzione della filiera verso modelli più sostenibili, circolari e biodiversi", ha dichiarato Davide Bollati, presidente del Gruppo Davines, commentando il sostegno al The Good Farmer Award. Bollati ha ricordato che l'agricoltura organica e rigenerativa "offre anche servizi ambientali come il sequestro del carbonio" e unisce "temi micro, come la qualità delle materie prime, a temi macro della transizione ecologica". "Le nuove generazioni e i consumatori spingono verso imprese più responsabili: anche la cosmetica deve far parte di questo futuro sostenibile", ha aggiunto.