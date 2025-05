Bonvicini (Agende 21): "Sostenibilità: coinvolgere i cittadini per cambiare davvero le città"

“Agende 21 da tanti anni supporta i comuni aiutandoli a redigere i CAM a livello locale e in generale le linee guida per avere un approccio sempre più sostenibile a tutti gli appalti che vengono portati in campo dalle singole amministrazioni.” Così Carlotta Bonvicini, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane - Assessora alle Politiche per il Clima e Mobilità sostenibile di Reggio Emilia, durante il convegno “L’Europa forte è l’Europa del Green Deal: competitiva, rispettosa e indipendente” in occasione del Forum Compraverde Buygreen a Roma.