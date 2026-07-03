circle x black
Cerca nel sito
 

Borsa, Michi (Acea): "Sostenibilità ormai al centro delle scelte di investimento"

Dario Michi, responsabile Investor relations Acea
Dario Michi, responsabile Investor relations Acea
03 luglio 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Credo che oggi non sia possibile tenere separati gli aspetti di impegno per la sostenibilità e quelli legati ai titoli azionari delle aziende. Per un'azienda è importante investire sia nel rapporto con gli investitori equity sia con quelli del debito. La sostenibilità deve essere al centro di entrambe queste strategie”. Così Dario Michi, responsabile Investor relations Acea, intervenendo oggi a Milano presso la Borsa Italiana alla cerimonia con cui è stata ufficializzata la prima emissione pubblica italiana di un Blue Bond. L'operazione ha consentito al gruppo di raccogliere 500 milioni di euro e ha registrato richieste da parte degli investitori superiori a tre volte l'importo offerto.

“L’operazione che abbiamo appena portato a compimento ha dimostrato grande interesse da parte degli investitori che ci hanno consentito di ottenere un grande successo. È la testimonianza del valore di questa strategia”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Borsa Acea Blue Bond sostenibilità
Vedi anche
Piano casa, novità e impatto sull'emergenza abitativa
Wimbledon, Kate Middleton 'bigliettaia' per un giorno - Video
Maltempo a Bagnoli, crolla il palco del concerto all'ex Base Nato: le immagini impressionanti
News to go
Sciopero nazionale trasporto aereo domenica 5 luglio: fasce orarie garantite
Cristiano Ronaldo in lacrime con i tifosi, la festa del Portogallo dopo la vittoria contro la Croazia - Video
Emma a Rock in Roma, serata tra amici con Elisa, Amoroso e Annalisa
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza