Bozzetti (EFG): "Investopia Europe grandissimo successo"

Si è conclusa la terza edizione di Investopia Europe, un "grandissimo successo" di una manifestazione "che si è dimostrata ancora una volta la più importante piattaforma di business e investimenti che connette investitori, imprenditori e manager provenienti da Emirati Arabi Uniti e Italia". Lo ha detto oggi il presidente di Efg Consulting, Giovanni Bozzetti, a margine della chiusura della manifestazione, svoltasi oggi a Palazzo Mezzanotte, a Milano.

"In un momento di congiuntura economica sfavorevole - ha poi sottolineato Bozzetti - in cui sembra che vi sia una corsa al rialzo dei dazi e in cui le tensioni geopolitiche non si sono ancora sopite, il Made in Italy deve trovare nuovi mercati di sbocco e certamente l'area del Golfo è il mercato principe a cui guardare. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano la porta privilegiata di ingresso per questo mercato".

Da Investopia Europe parte una duplice esortazione: "Da un lato agli imprenditori italiani a venite negli Emirati a fare business e dall'altra parte, al contrario, fare business in Italia - ha spiegato il presidente di Efg -. È un'iniziativa biunivoca che consentirà di rafforzare ulteriormente l'interscambio commerciale, ma anche di consolidare i rapporti di amicizia dei due paesi".