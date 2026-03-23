Bper lancia Pacchetto Iperammortamento a supporto investimenti 4.0 imprese italiane

Il gruppo Bper lancia il Servizio Pacchetto Iperammortamento, un’iniziativa nata - si spiega in una nota - "per valorizzare le opportunità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che reintroduce la misura fiscale dell’iperammortamento a favore degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, secondo il paradigma di Industria 4.0. Pensato per accompagnare le aziende nell’utilizzo efficace dell’agevolazione e favorire l’innovazione, la competitività e la crescita sostenibile, si legge in una nota, il Pacchetto Iperammortamento combina soluzioni di finanziamento su misura con un servizio di consulenza specialistica, sviluppato per dare un supporto completo all’impresa fino all’accesso alle agevolazioni previste dalla legge".

Il Servizio consente alle imprese di pianificare strategicamente l’investimento durante l’intero arco temporale di accesso all’incentivo, ottimizzandone il beneficio fiscale, semplificando i processi operativi e documentali, oltre alla possibilità di conseguire ulteriori vantaggi mediante il ricorso a misure agevolative cumulabili con l’iperammortamento. Grazie a un approccio integrato, il Gruppo Bper affianca le aziende in ogni fase del percorso, dalla valutazione preliminare fino alla corretta fruizione dell’iperammortamento e, grazie alle diverse soluzioni finanziarie disponibili e vantaggiose, le supporta nella realizzazione dell’investimento.

Per Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer dell'istituto di credito, "Il Gruppo Bper ha messo in campo un ulteriore servizio specialistico e ad alto valore aggiunto. Il Pacchetto Iperammortamento è uno strumento concreto per le imprese che scelgono di investire nel futuro e nella tecnologia, principali fattori di successo e resilienza. In un contesto in cui l’innovazione e la transizione digitale rappresentano leve decisive per la crescita, BPER, partner di riferimento delle imprese, sfruttando le competenze e conoscenze di specialisti presenti sui territori, si presenta con un nuovo servizio. Accompagniamo le aziende virtuose nei percorsi di crescita, offrendo soluzioni integrate e complete, abbinando finanza dedicata a consulenza per la massimizzazione dei benefici fiscali, riducendo i tempi di risposta e semplificando i processi di accesso alle agevolazioni", conclude Mandelli.