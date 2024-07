Bts presenta strategia chiave per gestire talenti in azienda

La gestione dei talenti nelle aziende è diventata una priorità per i manager, essenziale per raggiungere gli obiettivi desiderati in un mercato sempre più complesso. Questa esigenza è ancora più cruciale quando si tratta di ruoli apicali per l'azienda, che sono determinanti per garantire un'organizzazione pronta ed efficace nell’affrontare le sfide presenti e future. In questo contesto, Bts, società multinazionale di consulenza con oltre 1.100 professionisti e 36 sedi in tutto il mondo, offre soluzioni su misura per il talent management & il talent development. Bts supporta i clienti innanzitutto nell'identificazione dei ruoli strategici e poi nella loro gestione ottimale, garantendo un approccio su misura per ogni esigenza aziendale.

"Il talent management nelle aziende è diventato un asset strategico per massimizzare le prestazioni e ottenere un ottimo ritorno nelle performance e redditività aziendale - spiega Francesco Fanelli, vp e responsabile dell’ufficio italiano di Bts -. In Bts Italy siamo fermamente convinti che l'adozione di pratiche di talent management possa aiutare le aziende a costruire una base solida e competitiva per la crescita e a gestire sfide impreviste e in continua evoluzione". Per gestire al meglio i talenti all’interno delle aziende, è necessario garantire che il loro operato contribuisca al raggiungimento degli obiettivi a lungo termine e delle priorità strategiche dell'azienda. È importante che i talenti non solo influenzino positivamente i vari team, ma che svolgano anche un ruolo chiave nel mantenere il vantaggio competitivo dell'organizzazione.

Una volta identificate le posizioni strategiche, il passo successivo è garantire che chi ricopre tali ruoli possieda le competenze e le capacità necessarie per soddisfare le aspettative dell’organizzazione. Bts suggerisce quattro passaggi chiave per raggiungere questo obiettivo in modo efficace: identificare i ruoli chiave per le posizioni senior e identificare i potenziali successori interni per ogni posizione. Successivamente, creare un piano di sviluppo che includa formazione e tutoraggio per prepararli adeguatamente; implementare programmi di talent development mirati per rafforzare le competenze dei talenti nei ruoli strategici, migliorare la loro performance e affrontare le sfide legate alla retention.

E ancora, adottare una strategia di recruiting adeguata a identificare, attrarre e selezionare i migliori candidati, e definire programmi di engagement ed employee retentionper garantire la soddisfazione dei dipendenti nei ruoli chiave. Questi programmi dovrebbero includere compensi competitivie opportunità di crescita e sviluppo, favorendo così la fidelizzazione e il mantenimento dei talenti all'interno dell'azienda. "I quattro pilastri fondamentali della ricerca Bts - conclude Fanelli - sono gli asset principali per il talent development, permettendo di coltivare e accrescere il potenziale dei dipendenti. Le strategie di recruiting progettate per attrarre i migliori talenti sul mercato lavorano insinergia con i programmi di engagement ed employee retention, assicurando così la motivazione e la soddisfazione del personale e di conseguenza il successo a lungo termine delle organizzazioni”.