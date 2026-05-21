Bullismo: De Felice (Inps), 'opportunità di lavoro utile per superare disagio'

"Una grande istituzione come l'Inps sente la responsabilità verso i giovani. Infatti abbiamo dedicato loro un portale. Una sezione rivolta soprattutto ai giovani che non studiano e non lavorano - i cosiddetti neet - per dare loro delle opportunità di formarsi o trovare lavoro. Uno degli elementi positivi della digitalizzazione che può essere utile a superare il disagio". Sono le parole di Diego De Felice, Direttore Centrale Comunicazione Inps intervenendo al panel 'Media, linguaggio e percezione', nel contesto della seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.