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Cantoni (Officina dell'Ambiente): "SandMatrix 0-4 è 100% riciclato, da sperimentazione ottimi risultati"

09 ottobre 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
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"Oggi è una giornata importantissima per L'officina dell'Ambiente perché sono stati illustrati i risultati del campo prova svolto in Sardegna nel mese di marzo con l'utilizzo del nostro materiale SandMatrix 0-4. Si tratta di un materiale riciclato al 100% che viene ottenuto dalla raffinazione delle ceneri pesanti dai termovalorizzatori italiani. Gli ottimi risultati hanno permesso ad Anas di inserire nel capitolato speciale d'appalto la possibilità di utilizzarlo come sabbie artificiali nella produzione del conglomerato bituminoso". Così Michele Cantoni, responsabile ricerca e sviluppo Officina dell'Ambiente, intervenendo all'evento 'Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro', organizzato a Bologna, nel contesto di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l'intera filiera.

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