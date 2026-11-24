"Con questo sistema si rende ancor più sicura la verifica di tutti quegli atti criminosi che spesso succedono nelle stazioni. Come Fnm siamo impegnati da tanti anni sul controllo delle stazioni". Così Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, all'incontro con la stampa, a Palazzo Lombardia a Milano, dedicato all'accordo siglato tra FerrovieNord, Regione Lombardia, diversi Comuni del territorio, le questure e le prefetture, grazie al quale i comandi della Polizia Locale potranno accedere in tempo reale alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni.