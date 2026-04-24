Carburanti, Goi e Ludoil: avanti con trasferimento partecipazione raffineria Isab

Lo precisano GOI Energy e Ludoil Energy in una nota relativa a notizie apparse sulla stampa circa "presunte manifestazioni di interesse di terzi per l’acquisizione della Raffineria ISAB di Priolo Gargallo". "Indipendentemente da eventuali iniziative provenienti da soggetti terzi, tra GOI Energy e Ludoil Energy è in essere un contratto di opzione in esclusiva, che disciplina in via vincolante il trasferimento delle partecipazioni in Isab in favore di Ludoil Energy , con acquisizione da parte di quest’ultima di una quota di controllo". Lo precisano GOI Energy e Ludoil Energy in una nota relativa a notizie apparse sulla stampa circa "presunte manifestazioni di interesse di terzi per l’acquisizione della Raffineria ISAB di Priolo Gargallo".

Le due società "nella piena e reciproca adesione all’accordo sottoscritto, stanno procedendo alla finalizzazione dei contratti di compravendita, la cui sottoscrizione è prevista nei prossimi giorni, al fine di procedere con l’iter autorizzativo necessario secondo le norme vigenti".

GOI Energy e Ludoil Energy "confermano la solidità dell’accordo raggiunto e l’impegno condiviso a garantire la continuità industriale e occupazionale della Raffineria di Priolo Gargallo, asset di primaria rilevanza per la sicurezza energetica del Paese, nonché il suo successivo sviluppo orientato alla produzione di biocarburanti avanzati, tra cui HVO e Sustainable Aviation Fuel (SAF)". "Quanto precede - conclude la nota - costituisce l’unica posizione ufficiale di GOI Energy e Ludoil Energy S.p.A. in merito all’operazione. Ogni ulteriore sviluppo sarà comunicato congiuntamente attraverso i rispettivi canali istituzionali".