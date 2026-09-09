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Carburanti, nuova stangata in arrivo: “Un pieno potrebbe costare 30 euro in più”

A dirlo all'Adnkronos è Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia

Carburanti, nuova stangata in arrivo: “Un pieno potrebbe costare 30 euro in più”
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09 settembre 2026 | 15.11
Andrea Persili
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“Con la situazione di incremento giornaliero dei prezzi alla pompa per benzina e gasolio, tra un mese, se la situazione non dovesse avere freno, saremo costretti a fare un pieno con un costo dal 28 al 32%, circa 30 euro di maggiorazione su un rifornimento base di automobile”. A dirlo all'Adnkronos è Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia, commentando i nuovi rincari.

Marsiglia evidenzia poi che "abbiamo da circa due mesi un -36% sull’erogato diesel sui mezzi pesanti". Tradotto: "Le aziende di trasporto - spiega Marsiglia - hanno cambiato le proprie politiche logistiche a causa del caro gasolio: con la situazione paradossale che già la filiera inizia a essere intaccata e si iniziano a vedere meno prodotti sugli scaffali", sottolinea.

"Una situazione insostenibile se si pensa che da novembre 2025 un camion oggi ha un surplus mensile di circa euro 1.100". "Come annunciato poche settimane fa - conclude Marisglia - siamo vicine alla soglia dei 3 euro a litro per il gasolio. Oggi sul mercato Italia abbiamo già prezzi che superano i 2,50".

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carburanti prezzi benzina gasolio rincari trasporto
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