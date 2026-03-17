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Carburanti, nuovi rialzi per benzina e diesel: i prezzi di oggi

Quasi due centesimi in più in un solo giorno per il gasolio secondo le rilevazioni dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit

Carburanti, nuovi rialzi per benzina e diesel: i prezzi di oggi
17 marzo 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In lievissimo rialzo questa mattina le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Già domani, tuttavia, i valori dovrebbero ricominciare a salire con una certa decisione, sulla spinta dei nuovi rialzi che si registrano questa mattina sui prezzi consigliati dei maggiori marchi. Corrono le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il petrolio, pur in calo, permane sopra i cento dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di quattro quelli del gasolio. Per IP si registra un rialzo di quattro centesimi sulla benzina e di cinque sul gasolio.

Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,842 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,846, pompe bianche 1,836), diesel self service a 2,071 euro/litro (+1, compagnie 2,072, pompe bianche 2,070). Benzina servito a 1,975 euro/litro (+2, compagnie 2,013, pompe bianche 1,903), diesel servito a 2,203 euro/litro (+3, compagnie 2,237, pompe bianche 2,139). Gpl servito a 0,705 euro/litro (invariato, compagnie 0,715, pompe bianche 0,694), metano servito a 1,501 euro/kg (invariato, compagnie 1,501, pompe bianche 1,501), Gnl 1,234 euro/kg (invariato, compagnie 1,238 euro/kg, pompe bianche 1,231 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,929 euro/litro (servito 2,179), gasolio self service 2,135 euro/litro (servito 2,388), Gpl 0,837 euro/litro, metano 1,536 euro/kg, Gnl 1,295 euro/kg.

Mimit certifica rialzo prezzi: media self gasolio a 2,09 euro/l

Quasi due centesimi in più in un solo giorno per il gasolio: è il dato che emerge dalle rilevazioni dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, che oggi vedono il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale pari a 1,853 euro/l per la benzina e 2,087 euro/l per il gasolio. Ieri erano rispettivamente a 1,84 euro/l per la benzina e 2,07 euro/l per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è oggi di 1,941 euro/l per la benzina e 2,148 euro/l per il gasolio, anche qui con rialzi rispetto ai dati di ieri.

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carburanti prezzi benzina gasolio petrolio prezzo benzina benzina prezzo diesel prezzo prezzo diesel gasolio prezzo caro carburanti
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