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Carburanti, prezzo medio self benzina scende a 1,961 euro al litro

Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base degli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi

Distributore di benzina - (Fotogramma/Ipa)
Distributore di benzina - (Fotogramma/Ipa)
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14 novembre 2026 | 09.47
Cristina Armeni
LETTURA: 1 minuti

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, sabato 14 novembre 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,961 euro/l per la benzina e 2,210 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,994 euro/l per la benzina e 2,273 euro/l per il gasolio.

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