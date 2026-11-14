Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, sabato 14 novembre 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,961 euro/l per la benzina e 2,210 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,994 euro/l per la benzina e 2,273 euro/l per il gasolio.