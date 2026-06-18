circle x black
Cerca nel sito
 

Casaluci (Pirelli): "Entro metà 2027 primo pneumatico Pirelli prodotto in Arabia Saudita"

Pneumatici Pirelli - (Foto Ipa)
Pneumatici Pirelli - (Foto Ipa)
18 giugno 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il primo pneumatico prodotto in Arabia Saudita da Pirelli arriverà entro metà 2027”. Lo ha detto Andrea Casaluci, Ceo di Pirelli, durante il livestream che Adnkronos ha dedicato al Fii Priority Europe, il summit europeo del Fii Institute, la piattaforma nata in Arabia Saudita e cresciuta negli ultimi anni come uno dei principali luoghi di incontro tra fondi sovrani, grandi investitori, governi, imprese globali e innovatori. Lo pneumatico, specifica il Ceo di Pirelli, sarà “il primo in assoluto ad essere prodotto nel Paese”.

CTA

Nel 2023 il Public investment fund (Pif) dell’Arabia Saudita e Pirelli hanno siglato un accordo di joint venture per la costruzione di una fabbrica di pneumatici in Arabia Saudita. Il Pif ha una quota del 75% della Jv, mentre Pirelli ha il restante 25%.

“Credo che il sistema Italia, e il sistema Europa, sia un bacino straordinario di innovazione. Il nostro progetto di cybertire e pneumatici intelligenti, ad esempio, si sviluppa in Italia e si avvale di partnership europee. Quando invece parliamo di diversificazione geografica, dei rischi della supply chain, di tutti i fattori fondamentali per la competitività in un mondo che è sempre meno prevedibile e sempre più esposto a volatilità o a fenomeni di crisi geopolitica, allora sì, credo che essere con le produzioni vicino ai clienti finali sia un fattore competitivo fondamentale. Pirelli da anni sta investendo per far crescere la capacità produttiva negli Stati Uniti, nell'Arabia Saudita, così come ha fatto in passato in Cina e in tutti i mercati dove vediamo un'opportunità di crescita”, sottolinea Casaluci

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pneumatico produzione Arabia Saudita industria investimenti diversificazione geografica
Vedi anche
Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7
Maturità 2026, il messaggio del prof. Schettini: "Ragazzi ecco cosa vi succederà domani" - Video
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video
"Buon compleanno Mr Genocidio", gli auguri a Trump dell'eurodeputata Montero in Parlamento ﻿
News to go
Prevenzione dell'usura, operativa la riforma del Fondo Mef
Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la 'Viking Row' è ovunque - Video
AdnTalks, Conte: "Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni" - Video
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza