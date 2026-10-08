Cattaneo (Angelini Pharma): "Dobbiamo capire come le persone apprendono e prendono decisioni in un mondo sommerso dalle informazioni"

"In questo momento storico l'intera popolazione è esposta continuamente a informazioni e comprendere come le persone apprendono e prendono decisioni sulla base di ciò che ricevono è fondamentale". Agnese Cattaneo, Chief Medical Officer di Angelini Pharma, spiega il valore della ricerca avviata da Angelini Academy e University College London, presentata a Londra presso Casa Italia, sede dell'Ambasciata italiana. Un progetto che, anche alla luce dell'esperienza di Angelini Pharma nello studio del cervello, punta a comprendere meglio i processi di apprendimento e decisione e ad aprire nuove prospettive sulla formazione, con possibili ricadute non solo per l'azienda ma per la collettività.