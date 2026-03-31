circle x black
Cerca nel sito
 

Cdp, Guiso: "L'Italia non innova, se non si innova non si investe e il risparmio cala"

Cdp, Guiso:
31 marzo 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'economia europea cresce di meno rispetto a quelle americana e cinese" al prof. Luigi Guiso, dell'Einaudi Institute for Economics and Finance, il compito di presentare i principali aspetti emersi nel libro-indagine "Famiglie e risparmio" della Cassa Depositi e Prestiti, presentato al Collegio Carlo Alberto di Torino.

CTA

"L'economia cinese in 20 anni, da una situazione di relativa arretratezza, ha raggiunto oggi le nuove frontiere della tecnologia, si è portata in una situazione in cui compete, come gigante dell'innovazione, con gli Stati Uniti. L'Europa è molto indietro da questo punto di vista, e l'Italia, purtroppo, è indietro rispetto a molti paesi dell'Europa. Ora, tra risparmio e crescita c'è una correlazione naturale: se si osserva un calo nel tasso di risparmio, cos'è che lo ha spinto? - si chiede il prof. Guiso - Lo ha spinto qualche forza che ha spostato la disponibilità a risparmiare, oppure il fatto che sia calato l'incentivo a investire. Quello che sostiene il libro è che la nostra economia ha da tempo perso il dinamismo, ha perso la capacità di innovare, la creatività che ha caratterizzato l'economia italiana negli anni del boom economico, e ancora negli anni '70. Noi dagli anni '90 a oggi abbiamo perso 20 punti di capacità di produrre e di estrarre output da un'unità di capitale a un'unità di reddito - aggiunge - in una situazione del genere l'incentivo a investire si attenua, perché vi sono meno opportunità d'investimento; con meno opportunità d'investimento, si investe di meno: investendo di meno, il risparmio cala. E l'interpretazione che viene data nel libro è che la causazione deriva dal fatto che si è inaridita la capacità di innovare nella nostra economia" sono le conclusioni illustrate dal prof. Luigi Guiso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
innovazione risparmio crescita economica economia italiana
Vedi anche
Legge elettorale, da oggi al via l'iter dello Stabilicum: le novità, cosa cambia - Video
News to go
Dichiarazione dei redditi, cosa fare se la Certificazione Unica ancora non arriva
News to go
Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza