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Censi (assessora Mobilità): "Innovazione sia semplice e amica delle persone"

"Il rapporto più interessante è quello tra le città e coloro che progettano, studiano, analizzano e propongono soluzioni"

Arianna Censi - (Foto Adnkronos)
Arianna Censi - (Foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nel nostro futuro c'è il mantenimento di tutta una serie di aspetti legati alla cultura, all'eticità, al prendersi cura degli altri, e poi ci sono degli strumenti che migliorano le performance: gli strumenti dell'innovazione. Nel nostro campo possiamo raccontare cento esperimenti di innovazione che stiamo portando avanti -il Green Circle sulla 90/91, il fatto che si può pagare con la carta di credito, i sistemi di entrata e di uscita nelle Ztl- ma il vero sforzo che dobbiamo fare è far capire che queste cose sono amiche delle persone". Ad affermarlo l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, in occasione del convegno 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', ora in corso all'Acquario civico di Milano.

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L'incontro vuole esplorare il ruolo degli ingegneri di fronte alle grandi sfide globali, proponendosi come uno spazio di dialogo aperto e qualificato in grado di tracciare le traiettorie del futuro. "L'innovazione deve essere semplice, deve essere percepita come utile da tutte le persone, coloro che sono molto strumentate e coloro che lo sono meno", ha specificato l'assessora.

"Quello che stiamo facendo sulla 90/91 è questo: creare una rete di connessioni che permetta di capire chi passa, dove passa, tutto a vantaggio della fruibilità e della sicurezza". Da qui un’altra considerazione: "Il rapporto tra le città e coloro che progettano, studiano, analizzano e propongono soluzioni è la relazione più interessante. Dobbiamo reciprocamente condizionarci, dobbiamo fare in modo che il lavoro che facciamo sia sempre più percepito come utile, e facendo questa operazione", ha concluso.

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innovazione cultura eticità prestazioni
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