Chiara Boni: "Imprenditoria femminile più avvolgente" 

20 novembre 2025 | 10.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Le donne hanno un modo di fare impresa diverso. C'è affetto, comprensione, un percorso condiviso. Credo che l'imprenditoria femminile non sia solo più avvolgente di quella maschile, ma cerchi anche di dare più spazio alle persone che vi lavorano, uomini e donne". Lo ha detto  Chiara Boni, Fashion designer, ospite speciale alla terza edizione de 'La Sensibile Magia dell'Acqua', a Palazzo Lombardia a Milano. Un evento ideato e curato dall'architetto Alessia Galimberti, componente del Cda di Brianzacque.

