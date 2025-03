Clima: con il progetto Return strategie per reagire al rischio climatico

300 gli esperti riuniti a Trieste per discutere delle sfide scientifiche e gestionali da affrontare per costruire una società resiliente ai rischi ambientali, in un momento storico in cui si assiste agli effetti sempre più presenti, talvolta devastanti, del cambiamento climatico. Occasione dell’incontro, organizzato dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS è stato il progetto Return (Multi-Risk Science for Resilient Communities under a Changing Climate), finanziato dal Pnrr.