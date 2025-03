Clima, Prota (Fondazione Return): “Diamo contributo a modelli valutazioni polizze assicurative”

“Il progetto Return si è posto fin dall'inizio l'obiettivo di dare un contributo ai modelli alla base delle valutazioni delle polizze assicurative. Questo è un tema particolarmente centrale in un momento in cui dal primo gennaio 2025 è entrata in vigore l'obbligatorietà per le polizze di catastrofi per le attività produttive in Italia. Quindi il nostro contributo cerca di irrobustire i modelli e l'incertezza che alla base di modelli con i quali le assicurazioni stabiliscono le polizze, valutando anche che quando succede una catastrofe, non abbiamo solo perdite riguardanti l'ambiente fisico come le case, i ponti o altro dell'ambiente costruito, ma c'è un impatto anche sulle persone”. Così Andrea Prota, Presidente di Fondazione RETURN, durante il convegno plenario di disseminazione del progetto Return intitolato “Sfide scientifiche e gestionali per una società resiliente ai rischi ambientali in un clima che cambia”.