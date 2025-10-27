Coca-Cola leader in Italia per bibite e bevande: cresce impatto occupazionale ed economico

Nel nostro Paese, dove è presente dal 1927, Coca-Cola è azienda leader per impatto economico e occupazionale nel settore delle bibite e delle bevande, con una crescita sia sotto il profilo del valore economico generato che dell'impatto occupazionale. Sono infatti quasi 30.000 le persone, tra occupati diretti e indiretti, a lavorare nella filiera (+10% rispetto al 2022) e sono pari ad 1 miliardo e 142 milioni di euro le risorse complessive generate e distribuite nel 2024, lo 0,05% del Pil italiano. Lo evidenziano i dati dell'ultima ricerca biennale condotta da Sda Bocconi School of Management sull'impatto socio-economico di Coca-Cola in Italia. Inoltre, risultano superiori alla media nazionale anche la presenza femminile in ruoli di leadership e le retribuzioni medie per tutte le qualifiche professionali. Forte anche l'impegno nei confronti dei giovani, che si concretizza nel programma #YouthEmpowered: dal 2018 ad oggi, ha dato accesso ad oltre 250.000 giovani tra i 16 e i 30 a strumenti concreti e incontri utili ad affrontare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.