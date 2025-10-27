circle x black
Cerca nel sito
 

Coca-Cola leader in Italia per bibite e bevande: cresce impatto occupazionale ed economico

27 ottobre 2025 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel nostro Paese, dove è presente dal 1927, Coca-Cola è azienda leader per impatto economico e occupazionale nel settore delle bibite e delle bevande, con una crescita sia sotto il profilo del valore economico generato che dell'impatto occupazionale. Sono infatti quasi 30.000 le persone, tra occupati diretti e indiretti, a lavorare nella filiera (+10% rispetto al 2022) e sono pari ad 1 miliardo e 142 milioni di euro le risorse complessive generate e distribuite nel 2024, lo 0,05% del Pil italiano. Lo evidenziano i dati dell'ultima ricerca biennale condotta da Sda Bocconi School of Management sull'impatto socio-economico di Coca-Cola in Italia. Inoltre, risultano superiori alla media nazionale anche la presenza femminile in ruoli di leadership e le retribuzioni medie per tutte le qualifiche professionali. Forte anche l'impegno nei confronti dei giovani, che si concretizza nel programma #YouthEmpowered: dal 2018 ad oggi, ha dato accesso ad oltre 250.000 giovani tra i 16 e i 30 a strumenti concreti e incontri utili ad affrontare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza