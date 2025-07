Coccinelle, nel primo semestre vendite globali +10%

Coccinelle chiude il primo semestre 2025 con risultati positivi, frutto di una strategia basata sull’internazionalizzazione e sull’attenzione costante verso il cliente, in un contesto complesso per l’intero settore fashion & accessories. Le vendite nette globali, su tutti i canali, registrano un incremento del +10% rispetto allo stesso periodo del 2024. I negozi direct-to-consumer crescono del +5%, mentre il canale e-commerce coccinelle.com si mantiene in linea con l’anno precedente. L’Ebitda si conferma significativamente positivo, confermando un approccio improntato a efficienza e visione strategica a lungo periodo. Nel semestre, il brand ha ampliato la propria presenza internazionale con l’ingresso in Giappone, attivando quattro pop-up store nelle principali aree commerciali di Tokyo (Nihombashi Takashimaya e Ginza Mitsukoshi), Yokohama e Nagoya, a cui si sono aggiunte due aperture a Tokyo Daimaru e Umeda Hankyu a Osaka. Sul mercato italiano, Coccinelle ha rafforzato la propria rete con tre nuove aperture: una boutique a Bologna (Piazza Galvani), un punto vendita nel canale travel retail presso Roma Termini, e – a partire da fine luglio – uno store presso l’Aeroporto di Venezia Marco Polo.

È stato inoltre avviato un piano di strutture pop-up store itineranti in location selezionate, volto ad accrescere la visibilità del brand in mercati chiave: El Corte Inglés (Madrid e Marbella), La Rinascente Duomo (Milano) e Ludwig Beck (Monaco di Baviera). In un panorama in continua trasformazione, Coccinelle prosegue il proprio percorso con un approccio misurato e attento, fedele ai propri valori di autenticità, eleganza, qualità e cura della relazione con il cliente. Emanuele Mazziotta, coo di Coccinelle, commenta: “Il primo semestre dell’anno ha confermato la necessità, per chi opera in un contesto globale, di mantenere un approccio fondato sull’equilibrio tra visione strategica e capacità di adattamento. In uno scenario in continua trasformazione, la solidità dei risultati raggiunti riflette l’impegno costante di Coccinelle nel coniugare crescita, coerenza e attenzione verso il cliente finale".

E aggiunge: "La nostra espansione internazionale, così come l’evoluzione dei canali retail, risponde a una logica di sviluppo misurato e consapevole, che valorizza le peculiarità del brand e ne preserva l’identità. Investiamo nel lungo periodo, rafforzando la nostra presenza nei mercati chiave attraverso progetti che parlano di qualità, inclusione e cura del dettaglio. In un momento storico in cui i cambiamenti sono rapidi e le certezze meno definite, restiamo fedeli a una visione chiara, attenta alle persone e coerente con i valori che da sempre guidano il nostro operato. È questa coerenza, unita alla volontà di ascoltare e di interpretare le esigenze contemporanee, che continuerà a orientarci nelle scelte future”.