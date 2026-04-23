Colistra, Ceo di GreenShare: "Il percorso che si conclude oggi ha l'obiettivo di far crescere l'organico della nostra struttura"

Il Ceo di GreenShare, Giuseppe Colistra, annuncia l'ingresso della società in FlossLab (Net Service Group) come un "passaggio decisivo" per il salto di qualità dell'azienda. L'operazione, presentata oggi a Cagliari, mira a consolidare la crescita organica e a proiettare le soluzioni tecnologiche per la mobilità di GreenShare su scenari nazionali e internazionali più prestigiosi, facendo leva sulla forza di un gruppo strutturato senza disperdere il know-how specialistico originario. "Ci consentirà di andare a giocare partite più importanti e di andare su tavoli più prestigiosi", ha detto Colistra, "Così le nostre prospettive di crescita si fortificano".