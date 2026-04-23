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Malpensa, aeroporto rimane intitolato a Silvio Berlusconi. La figlia Marina: "Tar rimette cose a posto"

Marina Berlusconi: "Giusto riconoscimento a un uomo sempre capace di guardare oltre l'orizzonte"

Marina Berlusconi - FOTOGRAMMA
Marina Berlusconi - FOTOGRAMMA
23 aprile 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
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"La decisione del Tar, finalmente, rimette le cose al loro posto. I ricorsi contro l’intitolazione di Malpensa a mio padre, intrisi della solita ideologia trita e ritrita, sono stati l’ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti". Lo dichiara Marina Berlusconi, dopo la decisione del Tar che conferma l'intitolazione dello scalo milanese a Silvio Berlusconi.

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"Intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi -prosegue la primogenita del Cav- è il giusto riconoscimento a un uomo che è sempre stato capace di guardare oltre l'orizzonte: oggi il suo nome continua a sovrastare le piccole miserie di coloro che non riescono a perdonargli la sua grandezza. Del resto, un aeroporto serve a volare e non può restare ostaggio di chi vorrebbe tenere l’Italia ancorata a terra, prigioniera di vecchi rancori".

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