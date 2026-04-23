"I ricorsi - dice all'Adnkronos - si sono dimostrati privi di fondamento e presentati per motivi ideologici".

"La decisione del Tar conferma che l’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi è una scelta giusta e legittima". Barbara Berlusconi si esprime così dopo la decisione del Tar Lombardia di respingere il ricorso contro l'intitolazione a suo padre dell'aeroporto di Milano Malpensa. "I ricorsi - dice all'Adnkronos - si sono dimostrati privi di fondamento e presentati per motivi ideologici". Secondo Barbara Berlusconi "è invece un riconoscimento meritato per il suo contributo dato all’Italia e per il suo legame profondo con la Lombardia".