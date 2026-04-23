circle x black
Cerca nel sito
 

Solovyov, nuovo attacco all'Italia: Mattarella nel mirino della tv russa

"Voglio che sappiate della vergogna dei vostri nonni e bisnonni venuti in questa terra per uccidere i cittadini sovietici"

Vladimir Solovyov
Vladimir Solovyov
23 aprile 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovo attacco del propagandista russo Vladimir Solovyov nei confronti dell'Italia e in particolare contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo le ripetute offese alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso dell’ultima puntata del suo programma intitolata "Appello all’Italia - finanziatori del nazismo" il conduttore, considerato vicino al presidente russo Vladimir Putin, ha rivolto dure critiche a diversi esponenti politici italiani, tra cui il Capo dello Stato e l'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sostenendo che "non capiscono di cosa parlano".

CTA

"Ricordatevi le affermazioni dei vostri politici in carica: quando un vostro politico, come un ministro, dice del comandante supremo che 'è peggio di un animale', quando il vostro presidente paragona il nostro Paese al Terzo Reich non capite di cosa state parlando", ha dichiarato Solovoev. Il conduttore ha poi aggiunto una serie di accuse storiche rivolte agli italiani: "Forse non lo sapete, ma voglio che sappiate della vergogna dei vostri nonni e bisnonni venuti in questa terra per uccidere i cittadini sovietici. In Donbass avete imposto la regola che per un italiano ucciso ne eliminavate 80".

"Mi rivolgo a voi italiani, non al popolo che non poteva sapere, ma ai leader - ha proseguito il conduttore - Non potevate non sapere. Voi leader di Francia, Germania... avete allevato il nazismo ucraino, ancora una volta contro il popolo sovietico: perchè veniamo tutti dall’Urss. Ieri hanno stanziato altri 90 miliardi. Vi applaudono i discendenti dei nazisti. Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Mertz, Pistorius, Meloni, Macron, che non sono discendenti di De Gaulle, ma di Petain".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vladimir solovyov solovyov meloni solovyov mattarella
Vedi anche
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video
Jovanotti in Campidoglio per presentare il Jova Giro: "2mila chilometri da Roma... a Roma"
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
Ue, tutto pronto ad Agia Napa per la cena dei leader: le videonews dal nostro inviato
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza