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Comitato centrale degli autotrasportatori al Transpotec, tavolo su trasporto merci-logistica

Transpotec - (Foto Adnkronos)
Transpotec - (Foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal 13 maggio al 16 maggio si tiene a Milano il Transpotec Logitec, la più importante manifestazione in Italia per il trasporto merci e la logistica. Per la giornata inaugurale è previsto il convegno 'Trasporti passeggeri e merci, politiche pubbliche e transizione: il sistema si confronta', all’interno del quale si terrà il tavolo trasporto merci-logistica organizzato dal comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi e incentrato sul settore del trasporto su strada e della logistica, le relative problematiche e prospettive e gli interventi in corso da parte del comitato centrale. Si tratterà di un momento per fare il punto della situazione anche in vista degli Stati Generali dell’Autotrasporto che si terranno all’inizio di ottobre.

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Tag
autotrasporto trasporti logistica trasporto su strada Stati Generali dell'Autotrasporto
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