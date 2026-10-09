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Commercio, Federdistribuzione: Lollobrigida (Masaf), 'Tanti nostri prodotti già nel nome evocano territori, come la burrata di Andria o il rosso di Montalcino'

09 ottobre 2026 | 14.58
Redazione Adnkronos
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"Importante riconoscere le filiere di produzione: sapere ad esempio che quel un prodotto viene fatto in un determinato luogo. Immaginate prodotti che già nel nome evocano territori, come la burrata di Andria o le nocciole delle Langhe o il rosso di Montalcino, più tanti altri prodotti comunque collegati al territorio". Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, intervenuto all'evento di Federdistribuzione "La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy", a Roma.

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